Municipio Roma XI: presidente, targa in memoria del giovane poeta Galloni scomparso a 25 anni

- Una targa per ricordare Gabriele Galloni, il giovane poeta nato e cresciuto al Trullo e scomparso un anno e mezzo fa ad appena 25 anni. Nonostante la giovane età Gabriele aveva pubblicato i suoi scritti su importanti riviste letterarie e una raccolta di sue poesie era stata tradotta in un'antologia in lingua russa. La targa in memoria è stata affissa su una delle palazzine dell'Ater di piazza Cicetti, alla presenza del presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, dell'ingegner Giancarlo Mongelli per Ater, della mamma di Gabriele, Irma, e di tanti residenti, amici e conoscenti di Gabriele. "Gabriele a soli 25 anni vantava una eccellente produzione artistica - dichiara il presidente Lanzi - Le sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie di critica letteraria. Aveva talento e amava scrivere. Oggi vogliamo scrivere noi il suo nome per ricordarlo con una targa al Trullo, nel quartiere dove è cresciuto e che ha ispirato parte della sua produzione letteraria. I suoi scritti, le sue poesie hanno lasciato un segno indelebile. Vogliamo che la memoria di Gabriele sia testimonianza per i più giovani, soprattutto per la passione con cui ha coltivato i suoi sogni". (Com)