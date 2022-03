Libia: inviato speciale Orlando in missione in Algeria, ribadito rispetto unità e stabilità libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il rispetto dell'unità, della sovranità e della stabilità della Libia, il rifiuto delle interferenze straniere, il forte sostegno all'iniziativa di mediazione della consigliere speciale per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite Stephanie Williams verso elezioni libere, trasparenti e inclusive sono state al centro della missione in Algeria di Nicola Orlando, inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo ha dichiarato lo stesso Orlando in una nota sul suo profilo Twitter, nel quale ha definito “fitta” e “fruttuosa” l’agenda di incontri organizzati nel Paese nordafricano. Durante la sua missione in Algeria, Orlando ha avuto incontri con l’inviato speciale algerino per la questione palestinese, il Medio Oriente e Libia, Nourredine Aouam; l’inviata speciale per le partnership, Leila Zerrogui; il direttore per gli Affari africani del ministero degli Affari esteri algerino, Youcef Delileche; il direttore dell’Agenzia per la cooperazione internazionale algerina, Boudjemaa Delmi; l’ambasciatore e consigliere Salah Boucha; il direttore per gli Affari europei del ministero degli Esteri algerino, Mohamed el Amine Bencherif.(Res)