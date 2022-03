Ucraina: Sala, a Milano possono arrivare anche 40mila profughi, accoglienza possibile con sinergia pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È difficile dire quanti ucraini arriveranno, ma se pensiamo che sono 22mila a livello di città metropolitana, se ognuno chiama due parenti sono 40 mila persone da accogliere. Ce la faremo con sinergia tra pubblico e privato". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che oggi ha preso parola durante la seduta del consiglio comunale a Palazzo Marino riguardo al tema del conflitto in Ucraina, dando una stima approssimativa di ciò che si aspetta in termini di numeri di rifugiati in arrivo, sottolineando però la difficoltà nel prevedere esattamente la portata del flusso. (Rem)