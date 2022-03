Mafie: de corato, da Regione Lombardia 6,5 milioni per recupero immobili confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sino al 2023 investiremo 6,5 milioni di euro. Nel triennio 2019-2021, infatti, sono stati finanziati 52 interventi, cui 48 verso enti locali e quattro per gli enti concessionari con importo complessivo di oltre 2,88 mln di euro. Per il biennio 2022 e 2023 sono stati stanziati 3,6 milioni di euro". Lo evidenzia l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, con delega ai beni confiscati, in occasione dei 26 anni della "Legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie", approvata il 7 marzo 1996. De Corato sottolinea che "l'attività di Regione Lombardia, anche in questo settore è stata intensa". "Anche nel campo della sensibilizzazione - aggiunge l'assessore - nel 2020-21 abbiamo organizzato un intenso percorso di formazione organizzato da Polis, in convenzione con Anci Lombardia, allo scopo di coinvolgere e introdurre buone pratiche sulla destinazione assegnazione e monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. In totale, 11 webinar, 70 laboratori interattivi 10 pillole formative. Abbiamo coinvolto enti locali ed enti non profit". "Il percorso formativo - conclude De Corato - è previsto anche per il 2022 e 2023, con il coinvolgimento delle Prefetture e dei Nuclei di supporto per i beni confiscati". (Com)