Ucraina: Bertolé, Mortirolo spazio strategico per hub sanitario per i profughi in arrivo

- "Mortirolo è uno spazio che avevamo già usato durante l'emergenza siriana, è molto comodo, perché attrezzato, ristrutturato con anche i servizi igienici, quindi può essere comodo per l'accoglienza e l'idea è di fare un hub sanitario vicino alla stazione, per tamponi, screening sanitari generali e vaccinazioni in generale, non solo Covid. L'hub è propedeutico all'invio nei centri. Ci sembra utile farlo lì perché è un posto strategico. Sarà messo a disposizione da ferrovie dello stato e capiremo con la Prefettura chi lo gestirà". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolé, a margine della seduta odierna del consiglio comunale a Palazzo Marino.(Rem)