Energia: Sbarra (Cisl), servono provvedimenti legislativi e una strategia comunitaria (2)

- "Poi - ha continuato - serve darsi una strategia, che non può che vedere impegnato il livello nazionale. Abbiamo visto che oggi il presidente del consiglio Mario Draghi ha incontrato la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen: bene, ma serve costruire una strategia di tipo comunitario che metta in sinergia risorse, tecnologie e opportunità finalizzate a rendere quanto più possibile l'Europa maggiormente autonoma dall'importazione di gas estero, in maniera particolare della Russia - ha sottolineato Sbarra -. È il tempo di costruire nella dimensione europea ma anche nazionale una visione sulla politica energetica. Per noi significa, in Italia, triplicare la produzione di gas, investire sull'economia circolare e sulle rinnovabili per far crescere una cultura che metta al centro il risparmio energetico", ha concluso il segretario. (Rer)