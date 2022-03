Ucraina: Grimoldi (Lega), serve coordinamento europeo per gestione profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato a 360 gradi della situazione e del sostegno che come Italia daremo ai profughi. È emersa una proposta importantissima e concreta, che porteremo avanti come delegazione italiana all'Osce, ovvero quella di costituire un coordinamento europeo per gestire l'emergenza rifugiati. E come Paese capofila proponiamo la Polonia, che sta già facendo moltissimo e ha dimostrato capacità e grandissima solidarietà". Lo ha detto l'onorevole Paolo Grimoldi, presidente della Delegazione italiana all'Osce, a seguito dell'incontro ufficiale che si è svolto poco fa con l'onorevole Mykyta Poturayev, parlamentare ucraino e presidente Delegazione ucraina all'Osce, all'ambasciata ucraina a Varsavia. "Un confronto fondamentale per preparare la strategia per affrontare l'emergenza umanitaria che sta colpendo l'Ucraina e, di conseguenza, tutta l'Europa", ha sottolineato il deputato della Lega che ha aggiunto: "Un'altra esigenza concreta emersa dall'incontro è quella della raccolta di medicinali e cibo in scatola. Quest'ultimo è fondamentale per il sostentamento delle persone in fuga". Domani - si legge in una nota - l'onorevole Grimoldi si recherà oltre il confine in territorio ucraino. (Com)