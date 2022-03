Ucraina: da Bankitalia, Consob, Ivass e Uif richiamo al rispetto delle misure restrittive Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca d’Italia, Consob, Ivass e Uif richiamano l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina. Si ricorda, riferisce una nota, che le misure – adottate dall’Ue mediante regolamenti e decisioni – sono vincolanti nella loro totalità e sono direttamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. “I soggetti vigilati sono tenuti, pertanto, a rispettarle, mettendo in atto i controlli e i dispositivi necessari, monitorando costantemente l’aggiornamento delle misure in questione”, si legge nella nota, in cui le autorità raccomandano di esercitare la massima attenzione con riferimento al rischio di attacchi informatici, intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di malware e adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie. “Si invitano, inoltre, i soggetti vigilati a considerare attentamente i piani di continuità aziendale e a garantire il corretto funzionamento e il pronto ripristino dei backup: in tale ambito, si sottolinea l’importanza di garantire la separazione dell’ambiente di backup da quello di esercizio, valutando la possibilità di prevedere soluzioni di backup offline dei sistemi e dei dati essenziali”, conclude la nota. (Com)