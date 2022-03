Trasporti: assessore Fvg Pizzimenti, servizi on demand sono opportunità per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi flessibili di Trasporto pubblico locale (Tpl) rappresentano un’opportunità per valorizzare il territorio e migliorare la mobilità per gli abitanti delle zone meno raggiungibili. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, in riferimento alla prima sperimentazione, nel territorio della Val Degano, del nuovo servizio di trasporto pubblico locale con fermate connesse ai nuovi collegamenti 'on demand'. Nella valle ci saranno 17 nuove località servite e 34 nuove fermate. "Il nuovo servizio flessibile non è stato creato per risparmiare, bensì per agevolare gli utenti, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione, dell'oggettivo isolamento di alcune frazioni e del numero a volte ridotto delle corse", ha sottolineato l’assessore, assicurando che la Regione terrà conto degli esiti della sperimentazione. Il servizio attuale verrà potenziato del 30 per cento circa e saranno rafforzate alcune corse nel collegamento da e verso Tolmezzo. (Frt)