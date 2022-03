Ucraina: Gualtieri, da Roma grande sforzo per accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, a Roma "abbiamo una task force, partecipiamo al tavolo di crisi regionale che è stato istituito oggi, stiamo mettendo a disposizione luoghi, stanze d’albergo per chi vuole venire a Roma per fuggire dalla guerra. Vogliamo aiutare le famiglie che vogliono aiutarci ad accogliere queste persone". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza per la presentazione degli obiettivi dei prossimi 180 giorni di governo in Aula Giulio Cesare. "Stiamo predisponendo tutta la filiera dell’accoglienza, dell’aiuto e della solidarietà con uno sforzo enorme ma anche con la partecipazione dei romani che sentono molto questa crisi e vogliono aiutare chi soffre il dramma della guerra’’, ha concluso il sindaco. (Rer)