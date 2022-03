Roma: assessore Decentramento, solidarietà a Lucarelli, attacchi sono arroganti e patriarcali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle minacce ricevute all'assessora capitolina Monica Lucarelli, "prima hanno riproposto le loro medievali convinzioni in tema di interruzione volontaria della gravidanza affiggendo i soliti manifesti osceni e offensivi. Poi hanno scatenato l'aggressione sistematica, insieme alle destre reazionarie che sempre le fiancheggiano, di chi ha chiesto e disposto la rimozione di quegli obbrobri, accanendosi in particolare contro l'assessora Monica Lucarelli a cui va la mia totale solidarietà e vicinanza". Lo dichiara in una nota, l'assessore al Decentramento per la città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci. "Infine, hanno provato a rovesciare la realtà, a fare le vittime dopo aver espresso in un mix esplosivo violenza, arroganza e subcultura patriarcale - spiega -. Alla vigilia dell'8 marzo, così come in ogni altro giorno dell'anno, la risposta della Roma democratica e dei diritti è stata e sarà forte e chiara: giù le mani dagli spazi e dai diritti delle donne, giù le mani dalla legge 194", conclude Catarci. (Com)