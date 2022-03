Belgio: Verdi aprono su estensione durata delle restanti centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio dovrebbe mantenere un atteggiamento di apertura sull'estensione della durata delle sue restanti centrali nucleari. Lo ha affermato la ministra dell'Energia belga, Tinne Van der Straeten su Twitter, certificando una cambio netto di posizione tra i Verdi belgi sul nucleare. Dopo mesi di dibattito, lo scorso dicembre la coalizione di governo composta da sette partiti ha concordato un compromesso secondo cui l'ultima centrale nucleare del Paese sarà chiusa nel 2025 a condizione che non si verifichi una carenza di approvvigionamento energetico. "Il piano A è pronto e fattibile, ma è necessaria una rivalutazione con l'Ucraina", ha scritto Van der Straeten su Twitter aprendo la possibilità quindi ad una ridefinizione del cronoprogramma. "Dobbiamo anche guardare obiettivamente ai problemi e agli ostacoli relativi a un'estensione. Gli ultimi due reattori rappresentano il 3 per cento della nostra energia. Abbiamo bisogno di una svolta importante per il 100 per cento della nostra energia", ha aggiunto. I Verdi hanno sempre sostenuto l'esigenza di rispettare quanto scritto in una legge approvata nel 2003 dal Parlamento belga che prevede l'abbandono da parte del Belgio dell'energia atomica entro il 2025, in contrapposizione ai liberali che hanno chiesto di allungare la vita a due reattori nucleari. Ora la posizione dei Verdi è cambiata. Il piano ha previsto la chiusura di uno dei sette reattori nucleari il primo ottobre 2022. La disattivazione, compresa la rimozione di materiali radioattivi e la demolizione degli edifici, dovrà essere completata entro il 2045. (Beb)