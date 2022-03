Venezuela: a febbraio inflazione del 2,9 per cento su mese, il 340 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela ha chiuso febbraio 2022 con un tasso di inflazione al 2,9 per cento su mese. Lo ha riferito la Banca Centrale di Venezuela (BCV). Dall'inizio dell'anno i prezzi sono cresciuti dello 9,9 per cento e da febbraio 2021 a febbraio 2022 l'aumento del tasso è stato del 340,4 per cento. L'Osservatorio Venezuelano delle Finanze ha dichiarato che il paniere alimentare nel febbraio 2022 ha raggiunto 365 dollari, un aumento del 29 per cento rispetto al febbraio 2021. (Vec)