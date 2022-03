Ucraina: Metsola, chiedo liberazione manifestanti russi per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta dimostrando al mondo che il suo vero volto non è quello del presidente Vladimir Putin e il Parlamento europeo chiede a Mosca di liberare quanti detenuti per aver espresso la propria opinione. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprendo la plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo. "Ci troviamo qui mentre continuano i bombardamenti in Ucraina, senza tregua. Il prezzo dell'invasione illegale di Putin può essere misurato in vittime civili e nella sospensione dell'ordine democratico. La nostra indignazione cresce a ogni bomba sganciata, così come cresce la difesa ucraina e la solidarietà della nostra popolazione", ha detto Metsola, ricordando che è stato accolto oltre un milione di persone. "La gente è scesa in strada in tutto il mondo, anche in Russia, per condannare l'invasione di Putin, per chiedere al Cremlino di fermare le uccisioni, per chiedere libertà", ha aggiunto. (segue) (Beb)