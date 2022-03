Ucraina: Metsola, chiedo liberazione manifestanti russi per la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La propaganda di Putin dice che siamo anti-russi: nulla può essere più lontano dalla verità. Riconosciamo il gigantesco coraggio di ribellarsi", ha sottolineato Metsola, ricordando "le migliaia di persone incarcerate in questi giorni". Per questo, "il nostro messaggio è che Putin non è la Russia", ma "sono i coraggiosi russi che nonostante la minaccia della prigione continuano a dire la loro e a promuovere la pace", ha spiegato la presidente. "La Russia si sta ribellando nelle condizioni più difficili e sta dimostrando al mondo che il vero volto della Russia non è quello di Putin", ha evidenziato Metsola. "Esprimo la nostra solidarietà verso tutti i manifestanti pacifici ed elogio il loro coraggio" e "a nome del Parlamento europeo chiedo alle autorità russe di liberare immediatamente quanti sono stati incarcerati ingiustamente e permettere che la libertà di espressione sia rispettata", ha concluso. (Beb)