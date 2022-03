Ucraina: Camera Moda, chiusura negozi in Russia è scelta volontaria dei brand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vivendo in questi giorni una guerra nel cuore dell’Europa. Noi la condanniamo con forza e siamo vicini alla popolazione coinvolta in questa tremenda realtà". Lo dichiara in una nota la Camera nazionale della Moda italiana, sottolineando che "la chiusura temporanea dei negozi retail in Russia non è prevista dalle norme sanzionatorie attualmente in vigore in Europa, è una scelta volontaria che è stata presa da molti brand nazionali ed internazionali che dispongono di una rete di distribuzione retail diretta. Ricordiamo però - aggiunge - che molti brand vendono le collezioni in Russia attraverso distributori o concessionari e non sono nella possibilità anche dal punto di vista contrattuale, di chiudere gli spazi di vendita in stagione, avendo già consegnato negli scorsi mesi la collezione primavera/estate. Il nostro impegno oggi è teso ad essere vicino a quanti soffrono e per questo abbiamo affiancato Unhcr nella raccolta fondi per supportare i rifugiati con un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie costrette alla fuga all’interno dei confini nazionali o nei Paesi limitrofi. Grazie alla generosità dei brand abbiamo già raccolto e stiamo continuando a raccogliere risorse importanti per la popolazione ucraina". (Com)