Pa: Brunetta, dimezziamo i termini di conclusione dei procedimenti

19 luglio 2021

- Anche sulle semplificazioni "abbiamo realizzato una serie di ‘strappi’. Nel primo decreto legge della scorsa estate abbiamo eliminato la possibilità che i ricorsi al Tar blocchino le opere del Pnrr, rafforzato il silenzio assenso e i poteri sostitutivi, dimezzato i tempi delle valutazioni ambientali, ridotto di oltre la metà i tempi delle autorizzazioni per la banda ultralarga, accelerato gli appalti. Il Cresme ha certificato il record di aggiudicazioni per 41 miliardi di euro nel 2021”. Lo ha affermato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo al phygital meeting promosso da Ambrosetti oggi a Roma, dedicato a “Capitale umano, formazione e digitalizzazione: le sfide della Pa a sostegno della crescita e competitività dell’Italia”. (segue) (Rin)