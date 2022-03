Pa: Brunetta, dimezziamo i termini di conclusione dei procedimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La premessa per la transizione digitale è la semplificazione”, ha affermato il ministro. “Non si possono digitalizzare processi barocchi, pieni di curve. Con il decreto Pnrr 2, in costruzione, introdurremo il taglio dei termini generali di conclusione dei procedimenti fissati nella legge 241/1990, insieme a un vero tracciamento di ogni procedimento. Possibile che oggi possiamo tracciare un pacco che ordiniamo online, ma non riusciamo a sapere a che punto è una pratica? Io vorrei che fosse tutto tracciabile, come avviene con i pacchi che ordiniamo su Amazon. E non voglio sapere soltanto dov’è il pacco, ma anche chi è il responsabile del procedimento. Introdurrò, inoltre, un rafforzamento della valutazione della performance, con un sistema di premi e punizioni, e della customer satisfaction. Come possiamo valutare una chiamata su Whatsapp, così i cittadini potranno valutare i servizi offerti dalle amministrazioni”. (Rin)