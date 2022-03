Lavoro: al via Congresso Cisl Lazio, Coppotelli "affrontiamo sfide post Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il XIII congresso della Cisl Lazio, che si svolge a Roma presso l'hotel Sheraton di Parco de' Medici, da oggi a mercoledì. Ad aprire i lavori del congresso la relazione del segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. "Esserci per cambiare, costruire e riedificare tutte quelle azioni necessarie per affrontare il mondo che è cambiato in questi ultimi due anni e che cambierà ancora di più nei prossimi a venire - sostiene Coppotelli -. Cercheremo non solo di analizzare, ma soprattutto di proporre al Congresso un percorso 'nuovo' nel Lazio, per affrontare le sfide del presente, del futuro, per rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro, della società, sulla base delle tesi congressuali, dell'esperienza acquisita a livello regionale laziale in questi ultimi 3 anni con uno sguardo necessario oltre gli orizzonti", continua. (segue) (Rer)