Difesa: Leonardo al World Defense Show di Riad, focus su interoperabilità multidominio

- Leonardo partecipa alla prima edizione del World Defense Show 2022 a Riad, presentando al salone capacità e soluzioni tecnologiche multi-dominio. La presenza di Leonardo, riferisce una nota, è caratterizzata da quattro stand, che presentano l’ampio portafoglio di piattaforme e soluzioni tecnologiche multi-dominio; la presenza nel Paese, con Leonardo Saudi; il focus sui programmi sviluppati dall’azienda nel Regno Unito; e negli Stati Uniti. Tra le tecnologie proposte volte a garantire un’elevata sicurezza all’interno dei contesti multi-dominio più complessi, il radar per la sorveglianza costiera a lungo raggio Sps 732, il radar per la sorveglianza e difesa aerea a lungo raggio Rat 31 Dl digital ed il radar multifunzionale Kronos Grand Naval per il tracciamento simultaneo di bersagli multipli. Questi ultimi due sistemi, in grado di fornire una sorveglianza 3D, sono dotati dell’avanzata tecnologia Aesa (Active electronically scanned array) di Leonardo. La società fornisce inoltre suite complete, radar e sensori per tutte le piattaforme aeree, tra cui BriteCloud active Expendable Decoy e il Miysis Dircm (Directed infrared countermeasure), il sistema Sage per missioni di intelligence e ricognizione Rf e il radar Aesa multidominio Osprey 30. (segue) (Com)