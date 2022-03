Difesa: Leonardo al World Defense Show di Riad, focus su interoperabilità multidominio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dominio terrestre, prosegue la nota, Leonardo presenta le munizioni Vulcano 155 mm a lungo raggio ad alta efficacia e precisione, disponibili nelle varianti Ber (Ballistic extended range) e Glr (Guided long range) e in grado di raggiungere distanze fino a 70 chilometri. Anche il Type 163 Ltd, designatore laser leggero, compatto e performante, è tra le offerte dell’azienda. Più di 800 sistemi sono già stati consegnati a 27 clienti internazionali, tra cui l'Australian Defence Force, che ne ha recentemente ordinato un secondo lotto. Leonardo Drs, la controllata statunitense di Leonardo, propone i propri sistemi di “battle management”, di alimentazione di bordo e tecnologie elettroottiche e a infrarossi. L'offerta di Leonardo comprende poi piattaforme Uas (Uncrewed aerial systems) e tecnologie C-Uas (Counter uncrewed aerial systems) di ultima generazione, per applicazioni civili e militari. Fra queste il Falco Xplorer Uas, efficace per il controllo delle frontiere e la raccolta di informazioni in una vasta gamma di scenari, e il velivolo ad ala rotante AwHero, una piattaforma duale, impiegabile in operazioni civili come di difesa, sia di giorno che di notte, su terra e mare. Completamente personalizzabili, sviluppati in ambito difesa ma facilmente e immediatamente efficaci anche in contesti civili, i sistemi di Leonardo sono stati già forniti alla Royal Air Force britannica e alle Forze armate italiane e statunitensi. (segue) (Com)