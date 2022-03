Difesa: Leonardo al World Defense Show di Riad, focus su interoperabilità multidominio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo è partner chiave in molti fra i più importanti programmi strategici della difesa. Fra di essi l'Eurofighter Typhoon (per il quale è responsabile di oltre il 60 per cento dell'avionica di bordo), l’Eurodrone (recentemente posto sotto contratto da Occar) e – tramite le sue attività sia nel Regno Unito che in Italia – anche del programma Tempest Fcas, per il quale è prevista l’entrata in servizio a partire dal 2035. Tra i programmi per velivoli ad ala fissa, Leonardo espone nell'area statica il C-27J Spartan, imbattibile nella sua categoria in termini di flessibilità multi-missione. Nella versione “next generation”, è dotato di un’avionica completamente nuova e di nuovi sviluppi aerodinamici, per una efficienza operativa ottimizzata e prestazioni ancora superiori. Il modello verrà presentato alla stampa con un briefing dedicato nella giornata di domani. In evidenza anche l'M-346, la soluzione oggi più avanzata per addestrare i piloti destinati ai velivoli da difesa di nuova generazione. Il suo sistema di addestramento all'avanguardia, che include la capacità “live virtual constructive”, permette di simulare gli scenari operativi più complessi. (segue) (Com)