Difesa: Leonardo al World Defense Show di Riad, focus su interoperabilità multidominio (4)

- Il sistema di addestramento dell’M-346 alla base dall’International flight training school, iniziativa realizzata da Leonardo e dall'Aeronautica militare italiana che sta riscuotendo ampio interesse nel Golfo e non solo. La nuova versione operativa del velivolo, l’M-346 Fa, già in consegna per il primo cliente internazionale, conserva tutte le caratteristiche addestrative del trainer e, attraverso l’integrazione di equipaggiamenti e sensori di ultima generazione, diventa un efficace velivolo operativo da attacco leggero. Le tecnologie Leonardo in mostra, prosegue la nota, sono focalizzate sull'interoperabilità cross-domain, incluso il dominio cyber and security, nell’ambito del quale Leonardo si posiziona tra i leader per la fornitura di soluzioni complete e integrate. Ai World Defense Show, la società presenta le proprie tecnologie e piattaforme proprietarie per sostenere la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali e la formazione degli operatori della sicurezza informatica, sviluppando la capacità di valutare la resilienza dei sistemi e rispondere efficacemente agli attacchi informatici, supportando anche la digitalizzazione dei processi “core” in ambito difesa. Leonardo presenterà le proprie capacità in termini di sicurezza cyber sempre nella giornata di domani. (Com)