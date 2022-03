Ucraina: ministero Esteri, fornitura beni umanitari partita oggi da Brindisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito oggi dalla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) a Brindisi un trasporto umanitario a favore della popolazione ucraina. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Il trasporto via terra della Cooperazione italiana è diretto al centro di raccolta di Niemce, in Polonia, ed è composto da circa 20 tonnellate di beni di prima necessità ed accoglienza (tra cui tende, coperte, generatori, stufe per tende, lampade e kit igienico-sanitari). L’operazione è stata realizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con il coordinamento del dipartimento della Protezione civile e nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile. (Res)