Spagna: ministra Lavoro, occorre nuova politica redditi per proteggere potere acquisto

- In Spagna serve una nuova politica dei redditi per proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori finché dura la guerra in Ucraina, così come è avvenuto durante la pandemia del coronavirus. Lo ha affermato su Twitter la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, spiegando come sia necessario rafforzare il settore pubblico, proteggere le persone, i posti di lavoro e raddoppiare gli sforzi nella transizione ecologica. Per proteggere l'occupazione e il tessuto produttivo, Diaz ha chiesto di "sfruttare al massimo il potenziale dei fondi europei", con il sostegno delle parti sociali. La ministra del Lavoro ha partecipato oggi alla riunione convocata dal presidente del governo, Pedro Sanchez, insieme alle ministre dell'Economia, Nadia Calvino, della Transizione ecologica, Teresa Ribera, delle Finanze, Maria Jesus Montero, e dell'Inclusione, Sicurezza Sociale e Migrazione, José Luis Escriva. Alla riunione hanno partecipato anche i segretari generali dei principali sindacati spagnoli e delle associazioni di categoria. (Spm)