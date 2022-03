Lombardia: Malanchini (Lega), da Regione 5,2 milioni di euro per interventi di adeguamento del servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha stanziato 5,2 milioni di euro per interventi di adeguamento del servizio idrico integrato agli standard fissati dall'Unione Europea. "Anche nella provincia di Bergamo l'adeguamento del servizio idrico integrato prosegue a passo spedito grazie alla sinergia con i comuni interessati, e risponde anche all'esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini di miglioramento della qualità delle acque" commenta il segretario dell'ufficio di presidenza e consigliere regionale della Lega, Giovanni Malanchini. "Da parte sua, Regione Lombardia continuerà a sostenere queste tipo di interventi che hanno fatto fare passi di gigante alla riorganizzazione dell'assetto di acquedotti e reti fognarie. Mentre dieci anni fa la situazione in Lombardia era di grandissima disgregazione - con oltre 600 comuni che gestivano in economia il servizio e 131 operatori aziendali nel resto del territorio - oggi il gestore unico riesce a risparmiare e a reinvestire nella rete idrica", termina Malanchini.(Com)