Calcio: Cangemi (Lega), delegazione Regione Lazio omaggia Pino Wilson, grande campione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di consiglieri regionali del Lazio, composta dai consiglieri Daniele Ognibene e Gianluca Quadrana, e guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Emanuele Cangemi, "si è recata presso la camera ardente allestita in Campidoglio per rendere omaggio a Pino Wilson. Abbiamo voluto rendere onore al capitano Wilson, che con il suo spirito e la sua determinazione ha saputo rendere grande la S.s. Lazio e portarla a conquistare il suo primo scudetto nel 1974. Se ne va un grande campione, il cui gioco rimarrà per sempre nella storia del calcio". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)