Energia: Meloni, solidarietà a marinerie d’Italia per misure contro caro gasolio

- La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, esprime la “solidarietà di Fratelli d'Italia alle marinerie d'Italia, che hanno iniziato oggi una protesta su tutto il territorio nazionale per chiedere al governo Draghi misure urgenti contro il caro gasolio e a sostegno del comparto della pesca, già piegato dalla pandemia e ora alle prese con un rincaro insostenibile del carburante”. “Fratelli d'Italia – aggiunge - è al fianco dei pescatori e presenterà un'interrogazione parlamentare per chiedere all'esecutivo di intervenire immediatamente e mettere in sicurezza un settore strategico dell'economia italiana”.(Rin)