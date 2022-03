Regno Unito: ministra Esteri, Nato non ha fatto abbastanza in 15 anni per difesa e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non ha fatto abbastanza in termini di spesa per la difesa e sviluppi tecnologici negli ultimi 15 anni. È quanto ha affermato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, rispondendo alle domande della commissione Affari esteri del Parlamento britannico sulla situazione in Ucraina. "La realtà è che i russi non hanno mai abbandonato la loro attività di disinformazione", ha affermato la ministra, aggiungendo che il governo russo ha anche "sottovalutato l'unità dell'Occidente" nella sua risposta alla crisi ucraina. "Penso che siano rimasti sorpresi dalla severità delle sanzioni", ha aggiunto Truss, annunciando di aver incoraggiato anche il governo indiano a opporsi alla Russia, nonostante il Paese abbia "un certo livello" di dipendenza economica da Mosca. (Rel)