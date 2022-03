Ucraina: Leu, fermare guerra, Ue lavori per cessate fuoco e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rappresentanze parlamentari di Liberi e uguali "riconfermano pieno e leale sostegno al governo Draghi in questa fase così complessa e drammatica della storia europea. L'invasione da parte della Federazione russa dell'Ucraina rappresenta un'inaccettabile violazione del diritto internazionale e provoca ogni giorno morte e distruzione tra i civili incolpevoli. Bene hanno fatto la comunità internazionale e l'Unione europea a condannare nettamente e senza riserve questa decisione militare aggressiva fortemente voluta da Putin, ma ora è necessario e urgente fermare questa guerra. E' indispensabile lavorare per mettere in campo una forte iniziativa diplomatica per arrivare in tempi rapidi a un cessate il fuoco che consenta di far tacere le armi". Lo scrivono le deputate e i deputati dei gruppi di Liberi e uguali (Leu)di Camera e Senato in un documento sulla guerra in Ucraina. "Pur nel quadro di un sostegno all'Ucraina, l'Unione europea - proseguono - deve non solo assolutamente favorire tutte le iniziative di pace che sono in corso da parte di diversi soggetti e nazioni, ma esserne parte attiva, dispiegando subito una decisa e autonoma iniziativa diplomatica per arrivare al cessate il fuoco, alla tregua e all'avvio del negoziato. L'orizzonte a cui l'Italia e l'Unione europea devono lavorare è quello della pace con la ricerca di un nuovo equilibrio capace di garantire la sicurezza in Europa e non certo una ulteriore escalation militare". (segue) (Rin)