Ucraina: ateneo Cagliari esonera studenti ucraini da pagamento tasse, il grazie di Schevchenko

- Gli studenti ucraini verranno esonerati dal pagamento delle tasse per l’anno accademico in corso. Lo ha annunciato il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola che ha anche reso noto che l'Ateneo conferirà borse di studio per i ricercatori provenienti dell'Ucraina. L’Ateneo cagliaritano, infatti, stanzierà circa 200mila euro per sostenere gli studi di 22 ragazzi. Un'iniziativa, quella dell'Università del capoluogo sardo, che non è sfuggita a Andriy Schevchenko, allenatore di calcio ed ex bandiera della nazionale ucraina: “ La Sardegna è al nostro fianco”, ha detto in un videomessaggio, ringraziando l’Università di Cagliari per le iniziative messe in campo, aggiungendo che “l’Ucraina vuole la pace e anche l’Italia vuole la pace”. (Rsc)