Veneto: scuola in ospedale, presentato il progetto per il San Bortolo di Vicenza

- Si allarga anche alla provincia di Vicenza il progetto "Scuola in ospedale" presentato stamattina nella sede del liceo scientifico “G.B. Quadri”, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan del dirigente scolastico Paolo Jacolino, del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e della vicepresidente della provincia di Vicenza con delega all’istruzione Maria Franco. Sarà attivata la didattica all’ospedale San Bortolo di Vicenza anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. “L’offerta per la primaria è ampiamente diffusa in tutto il Veneto da oltre un decennio, quella per la scuola secondaria non altrettanto e mancava del tutto all’ospedale di Vicenza, nonostante la grande richiesta a livello pediatrico. Per questo abbiamo provveduto lo scorso novembre con una delibera di giunta regionale ad attivare un percorso in grado di garantire risposte alle numerose e crescenti richieste di istruzione dell’ospedale di Vicenza”, ha sottolineato l’assessore Donazzan. Gli istituti che partecipano all’iniziativa sono complessivamente undici. Oltre al Quadri a Vicenza vi sono Itis Rossi, Ite Fusinieri, Iis Canova, Iis Da Schio e, fuori dal capoluogo, Ita Trentin di Lonigo, Iis Tron-Zanella di Schio, Ips Garbin di Schio/Thiene, Itis Fermi e Liceo Brocchi di Bassano, Iis Masotto di Vicenza.(Rev)