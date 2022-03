Speciale infrastrutture: trasporti, Bellanova, 633 milioni euro per nodo Bari Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 633 milioni necessari alla realizzazione del progetto nodo di Bari-Bari Nord “sono interamente disponibili e quest'opera così tanto attesa dalla popolazione si realizzerà”. Lo afferma la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, nel corso dell'Assemblea provinciale Italia Viva Bari. Bellanova ha spiegato che le risorse sono frutto del “recente via libera in sede Cipess per l'assegnazione al nostro ministero di sei miliardi trecento milioni del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 finalizzati a rafforzare e arricchire la dotazione infrastrutturale del Paese, di cui una parte rilevantissima destinata al Mezzogiorno”. "Come sappiamo - ha proseguito la presidente di Italia Viva - per questa importante infrastruttura potevamo già contare su risorse statali di competenze Mef per 25 milioni. Adesso, con l'inserimento del progetto nei finanziamenti del Programma operativo Infrastrutture dell'Fsc, possiamo garantire anche i restanti 608 milioni”. “Un'ulteriore conferma della centralità del Mezzogiorno e della Puglia negli investimenti infrastrutturali anche oltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza e un altro, importantissimo, determinante tassello di una strategia della mobilità orientata all'accessibilità, alla integrazione territoriale e fisica, allo sviluppo delle comunità territoriali che abbia al centro la dotazione infrastrutturale”, ha proseguito. (Rin)