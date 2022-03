Speciale infrastrutture: energia, Spagna, nel 2021 Endesa ha investito 819 milioni di euro in rete distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, lo scorso anno ha investito 819 milioni di euro nella sua rete di distribuzione, che ha ampliato con più di 1.100 nuovi chilometri di linee, 12 sottostazioni, 5.165 telecomandi e 519 centri di trasformazione. Secondo quanto riferito da Endesa in un comunicato, si tratta del 33,4 per cento in più rispetto al 2020. La crescente integrazione di nuove capacità rinnovabili, l'avanzamento della mobilità elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e della generazione distribuita rendono le reti di distribuzione i facilitatori del processo di transizione energetica e richiedono un continuo miglioramento e digitalizzazione delle infrastrutture. Alla fine del 2021, la rete di distribuzione di Endesa aveva più di 316.500 chilometri di reti, una distanza equivalente a quasi otto volte il giro del mondo che le ha permesso di fornire elettricità a più di 12,5 milioni di clienti in 27 province. "La transizione energetica richiede una maggiore elettrificazione della nostra economia, sostituendo i combustibili fossili con l'elettricità nei processi di produzione", ha detto il direttore generale delle infrastrutture e delle reti di Endesa, José Manuel Revuelta. (Spm)