Speciale infrastrutture: covid, Enac eroga i primi 300 milioni a società gestione aeroportuale come anticipo del 50 per cento dei ristori

- Trecento milioni di euro alle società di gestione aeroportuale. Li eroga l’Enac come anticipo del 50 per cento rispetto alle richieste di ristoro avanzate per i danni causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di un aiuto concreto che l’Enac, in coordinamento e condivisione con il miistero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha voluto riconoscere alle società di gestione per fare fronte alle gravi difficoltà finanziarie che il settore ha dovuto sostenere negli ultimi due anni per l’emergenza sanitaria. L’Enac sta anche valutando la possibilità di adottare un analogo provvedimento a favore delle società che forniscono i servizi di assistenza a terra (handler) e quelle di catering. È questo il motivo dell’incontro con Assaeroporti e Aeroporti 2030 convocato dal presidente dell’Enac, avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, e dal direttore generale Alessio Quaranta. Hanno preso parte alla riunione, oltre ai vertici dell’Enac, per Assaeroporti il presidente Carlo Borgomeo e il direttore generale Valentina Menin; per Aeroporti 2030, il presidente Alfonso Celotto e il direttore generale Valentina Lener. “Grazie a una procedura semplificata e accelerata l’Enac fornisce liquidità alle imprese di un settore strategico per il Paese tra i più colpiti dalla pandemia”, ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “Si tratta di un sostegno fondamentale in questa fase ancora critica che consentirà alle società di gestione aeroportuale di affrontare l’attuale momento di difficoltà e di prepararsi alla ripresa delle attività che ci auguriamo possa avvenire al più presto”. (Com)