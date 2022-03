Roma: De Priamo (Fd'I), Gualtieri più ombre che luci, macchina capitolina ancora ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Mentre attendiamo pazientemente, ma non illimitatamente, ancora l'invio in commissione trasparenza dei cv relativi ai collaboratori del Sindaco e della Giunta, dobbiamo rilevare che l'ottimismo del sindaco Gualtieri sui risultati raggiunti in questi 137 giorni appare assai discutibile". Lo dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza. (segue) (Com)