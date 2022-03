India: Punjab, exit poll prospettano vittoria del Partito dell’uomo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Punjab prospettano l’avanzata trionfale del Partito dell’uomo comune (Aap), che aveva solo 12 seggi nella legislatura uscente e al quale viene attribuita la maggioranza dei 117 seggi assembleari. La maggioranza è più ampia, 76-90 seggi, per l’istituto Axis My India, un po’ meno, 62-70 seggi, per P-Marq, ma il risultato previsto è comunque netto. Al tempo stesso si prospetta la sconfitta del Congresso nazionale indiano (Inc), che governava, al quale entrambi gli istituti assegnano non più di 31 seggi. Lo Stato settentrionale, che ha circa 30 milioni di abitanti, ha votato il 20 febbraio, ma gli exit poll sono stati pubblicati insieme a quelli di altri quattro Stati che hanno votato nell’ultimo mese: Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur e Goa. Lo scrutinio si terrà per tutti il 10 marzo.(Inn)