Ucraina: Rocca, ecco cosa stanno facendo volontari Croce rossa Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Croce rossa italiana e della Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa ha proseguito: "Negli ultimi giorni, 3.000 civili ucraini si sono uniti alla Croce rossa come volontari, mostrando un grande desiderio di fare qualcosa per aiutare le loro comunità. Stiamo davvero assistendo al grande potere della rete della Croce rossa. Le nostre squadre in Ucraina e nei paesi limitrofi, poi, hanno mobilitato migliaia di volontari e personale. Attualmente stanno fornendo assistenza salvavita, riparo e beni di prima necessità a quante più persone possibile. Centinaia di migliaia di persone traumatizzate stanno raggiungendo le frontiere. Le squadre della Croce rossa nei paesi circostanti, tra cui Polonia, Russia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Romania e Moldova, stanno accogliendo le persone fornendo assistenza medica, letti, cibo, acqua e supporto psicologico, oltre a sim card per mantenere in contatto questi profughi con le famiglie. A causa di questa situazione umanitaria in rapido deterioramento sia in Ucraina che nei paesi circostanti, come Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa stiamo intensificando il lavoro per assistere i primi due milioni di persone bisognose a causa dell'intensificarsi delle ostilità. In particolare - ha aggiunto Rocca - le persone vulnerabili come i minori non accompagnati, le donne sole con bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Ma la situazione, come tutti sappiamo, è ancora molto fluida e cambia molto velocemente. Le nostre squadre di emergenza sono sul campo per valutarla minuto dopo minuto. Ovviamente, la salute è la preoccupazione principale: l'accesso a strutture sanitarie e medicinali, campagne di immunizzazione o, come ha affermato qualche giorno fa l'Oms, le forniture di ossigeno per malattie critiche, compreso il Covid-19, sono tutte attività fondamentali che devono essere assicurate a tutta la popolazione". (segue) (Com)