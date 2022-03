Ucraina: Rocca, ecco cosa stanno facendo volontari Croce rossa Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rocca ha concluso: "Infine, voglio ringraziare le migliaia di volontari della Croce rossa che stanno facendo del loro meglio per servire le persone vulnerabili in Ucraina, alle frontiere, nelle comunità ospitanti ed esprimere la gratitudine per la solidarietà mostrata ovunque. Spero che questo drammatico momento sia un punto di svolta per l'atteggiamento dell'Ue nei confronti di migranti e rifugiati: tutti coloro che fuggono dalla violenza, dalla povertà, dalla guerra devono essere protetti e trattati con dignità, sia che provengano dai confini ucraini che da quelli meridionali dell'Ue come il Mar Mediterraneo". (Com)