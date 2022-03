Ucraina: capodelegazione russo Medinskij, proporremo di nuovo a Kiev corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia proverà ancora oggi con l'Ucraina a discutere dell'organizzazione dei corridoi umanitari. lo ha affermato il capo della delegazione russa ai colloqui con l'Ucraina, Vladimir Medinskij, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Proveremo ancora oggi con la parte ucraina a discutere le modalità di funzionamento dei corridoi umanitari, poiché in tutte le città in cui lo abbiamo promesso, questi corridoi sono stati aperti dal lato in cui operano il nostro esercito e le milizie del Donbass”, ha detto Medinskij. (Rum)