Libano-Algeria: presidente Aoun riceve ministro Esteri Lamamra, focus su cooperazione

- Il presidente del Libano Michel Aoun ha ricevuto il ministro degli Esteri Ramtane Lamamra, attualmente in visita nel Paese. In questa occasione il ministro algerino ha consegnato ad Aoun una lettera del presidente algerino Abdelmajid Tebboune relativa ai preparativi per il prossimo vertice della Lega araba che si svolgerà in Algeria. Durante l’incontro, Aoun ha evidenziato l’importanza della “solidarietà tra i Paesi arabi”, accogliendo con favore qualsiasi incontro “inclusivo”. Il presidente Tebboune aveva previsto di svolgere il vertice della Lega araba nel marzo del 2022. In seguito, il vice segretario generale dell’organizzazione panaraba Hossam Zaki ha annunciato il rinvio del vertice “per motivi sanitari” nell’ultimo trimestre del 2022.(Lib)