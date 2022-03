Roma: assessora Rifiuti, piena solidarietà a Lucarelli, suo attacco è a tutte le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà all'assessora alle Attività produttive e Pari opportunità, Monica Lucarelli, per gli attacchi che la stanno colpendo in queste ore sui social, per aver fatto rimuovere manifesti affissi da associazioni antiabortiste che attaccano il diritto delle donne a decidere del proprio corpo. Un attacco a lei ma un attacco anche a tutte le donne che esercitano il diritto di autodeterminare la propria vita, un attacco di fondo alla legge 194, senza alcun riguardo per i diritti delle donne". Lo dichiara in una nota l'assessora all'Agricoltura e al Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi. (Com)