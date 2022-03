Mali: ministero Difesa francese annuncia uccisione leader jihadista Yahia Djouadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco è avvenuto sebbene il mese scorso il presidente Emmanuel Macron abbia ufficializzato il ritiro della Francia, del Canada e dei partner europei impegnati nell’operazione Barkane e nella Task force Takuba dal Mali, Paese ormai ampiamente fuori dalla sfera d’influenza di Parigi e sempre di più attratto nell’orbita russa. Macron ha così confermato le indiscrezioni della vigilia, ribadendo che i Paesi europei non condividono “né la strategia né gli obiettivi nascosti” della giunta militare che ha preso il potere a Bamako con i due colpi di Stato dell’agosto 2020 e del maggio 2021, e che pertanto “la lotta al terrorismo non può giustificare tutto”. Il capo dell’Eliseo ha quindi annunciato che alcuni elementi della task force europea Takuba – cui l’Italia partecipa con circa 200 uomini – “saranno riposizionati al fianco delle Forze armate” del Niger, alla frontiera con il Mali, e che a questo cambiamento si affiancherà la chiusura delle basi militari di Gossi, Menaka e Gao: quest’ultimo annuncio ha particolare rilevanza perché proprio nelle basi di Menaka e Gao sono attualmente presenti i militari italiani di stanza in Mali, che con ogni probabilità saranno costretti a lasciare il Paese ripiegando nel vicino Niger, sebbene al momento non siano giunte conferme ufficiali da parte del ministero della Difesa. Macron ha quindi annunciato che sono state avviate consultazioni politiche e militari con i Paesi interessati per mettere in atto, entro giugno 2022, “i parametri di questa azione comune”. (segue) (Frp)