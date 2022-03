Mali: ministero Difesa francese annuncia uccisione leader jihadista Yahia Djouadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora che l’annuncio di Macron ha ufficializzato una notizia che era nell’aria da tempo, resta da capire come sarà rimodulata la presenza francese (e dei suoi alleati europei, tra cui l’Italia) nel Sahel. Attualmente, infatti, circa la metà dei 4.500 militari francesi dispiegati nell’ambito dell’operazione Barkhane – lanciata nel 2014 per contrastare l’offensiva jihadista nel nord del Paese – sono di stanza in Mali, e secondo quanto riferito dal portavoce dello Stato maggiore della Difesa francese, il colonnello Pascal Ianni, “da 2.500 a 3.000” effettivi rimarranno presenti nel Sahel dopo il ritiro. Istituita su richiesta del governo maliano, Barkhane subentrò all’operazione Serval lanciata l’11 gennaio 2013 per bloccare l’avanzata della coalizione di jihadisti e ribelli tuareg diretti verso la capitale Bamako. Da allora Barkhane è diventata la più lunga operazione militare francese d’Oltremare dalla fine della guerra d’Algeria e al suo culmine è arrivata a contare fino a 5.500 uomini schierati in Mali, Niger e Ciad in collaborazione con i cinque Paesi della zona Sahel-sahariana (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad): un intervento, quello francese, costato finora la vita a 58 militari, l’ultimo dei quali ucciso il 22 gennaio scorso nel bombardamento della base di Gao, dove c’è anche un piccolo distaccamento italiano. (Frp)