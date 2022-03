Iran: portavoce ministero Esteri, sanzioni contro Mosca non influenzeranno colloqui sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni dei Paesi occidentali imposte alla Russia a seguito della guerra in Ucraina non influenzeranno i colloqui in corso per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, in una conferenza stampa. Nei giorni scorsi Mosca aveva sottolineato il rischio di possibili conseguenze sui negoziati in corso a Vienna tra Teheran e il gruppo P4+1 (formato da Cina, Francia, Regno Unito, Russia più la Germania) delle sanzioni contro la sua economia imposte da Stati Uniti e Paesi europei. Mosca ha sollevato il potenziale ostacolo alla buona riuscita dei negoziati proprio mentre mesi di colloqui indiretti tra Teheran e Washington a Vienna sembravano essere diretti verso un accordo.‎ Infatti, lo scorso 4 marzo, la vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Jalina Porter, aveva dichiarato che gli Stati Uniti e le nazioni aderenti al Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) erano "vicini a un possibile accordo con l'Iran". Lo scorso 5 marzo, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato in una conferenza stampa che la Russia vuole una garanzia scritta degli Stati Uniti che il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnico-militare della Russia con l'Iran non saranno ostacolati in alcun modo dalle sanzioni. Da parte sua, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha cercato di dissipare i discorsi sugli ostacoli all'accordo nucleare, chiarendo ieri, in un comunicato, che le sanzioni imposte alla Russia per via dell'aggressione in Ucraina non hanno nulla a che fare con esso.(Res)