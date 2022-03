Ucraina: Johnson incontra omologhi di Paesi Bassi e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha incontrato gli omologhi di Canada e Paesi Bassi, Justin Trudeau e Mark Rutte, a Londra per concordare ulteriori sanzioni sulla Russia. Il governo britannico è tuttavia sotto pressione per via delle politiche di accoglienza dei profughi dall'Ucraina, dopo che alcuni dati hanno confermato che circa 50 ucraini hanno ottenuto il visto nel fine settimana. Johnson ha in proposito affermato che il Regno Unito sarà "molto generoso" con chi chiederà asilo politico nel Paese, pur assicurando che nessuno entrerà senza alcun controllo.(Rel)