Ucraina: Di Maio, attacco a centrale nucleare mostra quanto poco sia accorta azione di Putin

18 ottobre 2021

- L’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia mostra quanto poco sia accorta l’azione del presidente russo, Vladimir Putin, in questo momento in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Oggi è un altro giorno”. Nel momento in cui avviene un attacco militare a una centrale nucleare – il nostro pensiero va a Chernobyl ma l’Ucraina ne ha molte altre – l’effetto sarebbe devastante per il popolo ucraino, noi europei e anche per il popolo russo”, ha detto Di Maio. “Per questo dobbiamo fargli capire quanto è isolato. Lui pensava di avere la Cina dalla sua parte e invece la Cina sta dicendo di fermare i combattimenti”, ha aggiunto il ministro. (Res)