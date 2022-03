Speciale energia: Germania, firmato protocollo d’intesa per rigassificatore Gnl a Brunsbuttel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato firmato un protocollo d’intesa sul terminale di gas naturale liquefatto (Gnl) la cui costruzione è pianificata a Brunsbuttel, nello Schleswig-Holstein. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia tedesco. Il memorandum è stato sottoscritto dalla banca di sviluppo tedesca KfW, dall’operatore della rete del gas dei Paesi Bassi Gasunie e dal gruppo energetico tedesco Rwe. Secondo l’accordo, il governo federale parteciperà al 50 per cento mediante KfW e il terminale sarà gestito da Gasunie, posseduto al 100 per cento dallo Stato olandese. Rwe sarà partner nel progetto. Il piano è quello di rigassificare otto miliardi di metri cubici di Gnl all’anno. Non è tuttavia chiaro tra quanto il terminale di Brunsbuttel sarà pronto. Una settimana fa il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato la costruzione di due rigassificatori di Gnl in risposta alla guerra in Ucraina e alla dipendenza energetica dal gas naturale dalla Russia. Lo stesso cancelliere ha menzionato Brunsbuttel e Wilhelmshaven, in Bassa Sassonia, quali siti per i due terminali. (Geb)