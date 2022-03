Speciale energia: austriaca Omv sospende le attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è una questione tragica e pericolosa che sta causando grandi sofferenze a molti: per questo motivo la società energetica austriaca Omv chiede la fine di tutte le ostilità. E' quanto affermato da Alfred Stern, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Omv, in una nota in cui si annuncia la conclusione degli investimenti della società in Russia. "Alla luce degli ultimi sviluppi, Omv sta rivalutando il suo impegno in Russia. Sebbene la Russia sia stata una delle regioni chiave nel portafoglio di esplorazione e produzione, il consiglio di amministrazione ha deciso di non perseguire alcun investimento futuro in Russia. Inoltre, verrà avviata una revisione strategica della sua partecipazione del 24,99 per cento in Yuzhno Russkoye. Questa revisione comprende tutte le opzioni comprese le possibilità di disinvestire o uscire dal progetto", si legge nella nota, secondo cui Omv "riduce il suo valore patrimoniale netto in Russia (valore residuo di Yuzhno Russkoye) a circa il 2 per cento del patrimonio fisso totale e del valore di partecipazione al patrimonio netto". (Geb)