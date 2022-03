Speciale energia: Bonomi, serve strategia, non ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte energetico “abbiamo bisogno di una strategia di lungo e medio termine” come la “sospensione del mercato degli Ets, l'aumento degli impianti di gnl in mare, la diversificazione dei Paesi da dove importare gas e sbloccare le rinnovabili dal punto di vista burocratico”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai3. Bonomi ha poi aggiunto che sui rincari in bolletta non c'è ancora in agenda un incontro con il premier Mario Draghi, spiegando che in questa situazione "non basta un ristoro pubblico". (Rin)